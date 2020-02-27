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  3. Hazar Ergüçlü'den eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'ya destek

Hazar Ergüçlü'den eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'ya destek

Hazar Ergüçlü'den eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'ya destek

Ünlü bir markanın yüzü olan oyuncu Hazar Ergüçlü, lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile olan ilişkisi hakkında da konuşan Ergüçlü, "Çocuk değil Serenay, hala bunları konuşmamız çok saçma" dedi.

Hazar Ergüçlü, yüzü olduğu markanın basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Serenay Sarıkaya’nın yeni ilişkisi hakkında konuşan Ergüçlü, “Serenay çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun mutlu olmasına çok sevindim” dedi. Sarıkaya’nın Cem Yılmaz ile arasındaki yaş farkı sorulunca da “Çocuk değil Serenay, hala bunları konuşmamız çok saçma. Bunun konuşulan bir şey olması saçma. Demode anlayışlar bunlar, her şey değişir” ifalerini kullandı.

'ÇOK İYİ GİDİYOR'

Ergüçlü, Onur Ünlü ile ilişkisi hakkında da konuştu. Evlilik sorularına cevap veren oyuncu “Evlenecek olursak, söz ilk size haber vereceğim. İlişkim çok iyi gidiyor. Öyle bir şey düşünmüyoruz. O kadar mutluyuz ki. Yeni bir arayışa yönelmiyoruz” dedi.


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Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek
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