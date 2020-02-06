Hazar Ergüçlü'den ekranlara yeşil ışık

Geçtiğimiz yıllarda Hazal Filiz Küçükköse‘nin yüzü olduğu spor markası bu yıl, Hazar Ergüçlü ile anlaşma sağlamıştı. Firma ile yaptığı reklam anlaşmasından 750 bin lira kazandığı iddia edilen ünlü oyuncu, markanın önceki gün gerçekleşen lansmanına katılarak magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

'TELEVİZYONU ÖZLEDİM'

Son olarak Netflix‘in ilk Türk yapımı olan Hakan Muhafız‘da oynayan ve televizyondaki son işi 2017 yılında yayınlanan Hayat Sırları olan Hazar Ergüçlü, televizyonu özlediğini itiraf etti. Ünlü oyuncu, “Reyting kaygım yok ama televizyonu özledim, seviyorum orada olmayı… Ekibin ve kendi heyecanımı önde tutuyorum projeye bakarken” açıklamasında bulundu.