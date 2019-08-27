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  3. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'den yanak yanağa aşk pozu

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'den yanak yanağa aşk pozu

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'den yanak yanağa aşk pozu

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, paylaştıkları aşk pozuyla sosyal medyada gündem oldular.

Son olarak "Hakan: Muhafız" dizisinde başrol oynayan 27 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile birlikte. Çift son olarak yanak yanağa yaptıkları paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada ise iki isim arasındaki yaş farkı nedeniyle yorum yağdı. 

TEPKİ YAĞMIŞTI!

Onur Ünlü, bir dönem Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza atmıştı. İstanbul'un fethi için 'işgal' diyen Ünlü, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. 

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