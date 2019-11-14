Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu? İddialara böyle yanıt verdi

27 yaşındaki Hazar Ergüçlü, reklam yüzü olduğu markanın partisinde kameralara yansıdı. Ergüçlü, muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına da yanıt verdi.

"KAÇMIYORUM"

46 yaşındaki sevgilisi Onur Ünlü’yle evleneceği iddia edilen oyuncu, "Çok şaşırdım. Olduğu zaman söylerim. Kaçan biri değilim, her şey ortada... Hayatımızdan böyle memnunuz." dedi.