Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Bizim Hikaye dizisinin sonlarına doğru hamile olduğunu açıklamıştı ve dizinin finalinden sonra da yaklaşık 1 yıl boyunca ekranlarda gözükmemişti. Hazal Kaya'ya yeni dizi teklifi geldiğini gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Netflix için hazırlıkları devam eden Pera isimli dizinin başrolü için Hazal Kaya’ya teklif gittiğini gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Serenay Sarıkaya ile de görüşmeler yapıldığı biliniyordu. Rol için bu sefer Hazal Kaya’ya teklif yapıldığı belirtiliyor.

Elif Usman’ın senaryosunu yazdığı Netflix dizisi, Pera Palas’ta Gece Yarısı kitabından Karga Seven Pictures tarafından uyarlandı.

Dizinin yönetmenliğini Emre Şahin yapacak. Hazırlıkların devam ettiği dizi için Hazal Kaya’nın yanıtı merak ediliyor.