Hazal Kaya'nın yeni projesi belli oldu! Netflix için çekilecek dizide başrolü kaptı

Oyuncu ve Yönetmen Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, bir süre oğlu Fikret Ali'ye bakmak için projelerine ara vermişti. Yaz aylarında ise yeniden setlere dönen oyuncu Aslı Kızmaz’ın ‘Benden Ne Olur? isimli kitabından uyarlanan aynı isimli bir filmde Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Enis Arıkan ile birlikte rol aldı. Hazal Kaya’nın yeni dizi projesi ise belli oldu...

Hazal Kaya, bir süre önce Ezgi Mola’nın Youtube’daki ‘Tanınmış Kişileri Seviyorum’ programına konuk olmuştu. Mola’nın aracıyla evinden aldığı Kaya, o sohbet sırasında yeni bir diziyle ilgili ilk mesajını o gün vermişti.

İçine sinen bir proje olduğunu ve koşullarını ayarlayabilirse de oynamak istediğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde de menajeri ile birlikte bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, bir müjdenin geldiğini de göstermişti.

Hazal Kaya’nın heyecanla beklenen dizi projesi sonunda ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş, twitter hesabından proje ile ilgili bazı bilgileri paylaştı. Hazal Kaya’yı heyecanlandıran o projenin Netflix için çekileceği öğrenildi.

Hekimoğlu, Yeni Hayat, Her Yerde Sen dizilerinin de yapımcısı olan Karga Seven Pictures imzalı Pera Palas dizisinin kadın başrol oyuncusu Hazal Kaya oldu.

Yönetmenliğini Emre Şahin’in yapacağı dizinin senaryosunu ise Elif Usman yazacak. Hazal Kaya da dizi tercihini, son dönemde çok konuşulan ve ünlü isimlerin içinde yer aldığı yapımların yayınlandığı Netflix’ten yana kullandığı görülüyor.