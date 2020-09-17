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  • Hazal Kaya'nın sözlerine, Gökçe Bahadır'dan yanıt geldi!
17 Eylül 2020 Perşembe 13:39 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya'nın sözlerine, Gökçe Bahadır'dan yanıt geldi!

Hazal Kaya'nın sözlerine, Gökçe Bahadır'dan yanıt geldi!

Güzel oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şişman oyunculara rol teklifi yapılmadığı yönündeki sözleriyle büyük bir tartışmayı başlatmıştı. Hazal Kaya'nın sözlerine, Gökçe Bahadır'dan yanıt geldi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama ile gündeme gelmişti. Şişman oyunculara rol teklifi yapılmadığı yönündeki sözleriyle büyük bir tartışmayı başlatmıştı. Hazal Kaya’nın sözlerine, Gökçe Bahadır'dan yanıt geldi.

Bu konu Gökçe Bahadır’a da soruldu. En son İzmir’in Kızları isimli müzikli oyun ile sahnelerde yer alan ünlü oyuncu, Hazal Kaya ile aynı düşüncede olmadığını belirtti. Mağazaları dolaşırken kameralara yakalanan Gökçe Bahadır’a Hazal Kaya’nın sözleri hatırlatıldı.

Ünlü oyuncu, “Herkesin yorumu, yolu başka. O yüzden belli başlı kurallar yok bu hayatta. Tek bildiğim bir şey var; kalpten oynarsanız olur” şeklinde konuşarak farklı düşündüğünü belirtti. 

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