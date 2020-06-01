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  3. Hazal Kaya'nın Fikret Ali paylaşımına takipçilerinden esprili yorum
01 Haziran 2020 Pazartesi 12:24 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya'nın Fikret Ali paylaşımına takipçilerinden esprili yorum

Hazal Kaya'nın Fikret Ali paylaşımına takipçilerinden esprili yorum

6 ay önce oğlu Ali Atay'ı kucağına alan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Takipçileri ise ünlü oyuncunun paylaşımına "Oğlan babasına benziyor' demeyelim diye çocuğun yüzünü göstermemiş" şeklinde esprili yorumlarda bulundu...

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl kasım ayında bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.

"OĞLAN BABASINA BENZİYOR' DEMEYELİM DİYE..."

Kaya, altı aylık oğlu Fikret Ali'nin kucağında yattığı fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri ise ünlü oyuncunun paylaşımına "Oğlan babasına benziyor' demeyelim diye çocuğun yüzünü göstermemiş" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Kaya, "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar almıştı.


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