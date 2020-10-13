13 Ekim 2020 Salı 16:06 | Son Güncelleme:
Hazal Kaya'nın Fikret Ali paylaşımına büyük ilgi
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Hazal Kaya, 10 aylık oğlu Fikret Ali ile fotoğrafını paylaştı. Kaya'nın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Hazal Kaya, setlere geri döndü. Kaya, oğlu Fikret Ali ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 29 yaşındaki oyuncunun "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.