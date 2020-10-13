  • $7,9082
  • 9,3233
  • 485.303
  • 1173.61
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Ekim 2020 Salı 16:06 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya'nın Fikret Ali paylaşımına büyük ilgi

Hazal Kaya'nın Fikret Ali paylaşımına büyük ilgi

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Hazal Kaya, 10 aylık oğlu Fikret Ali ile fotoğrafını paylaştı. Kaya'nın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Hazal Kaya, setlere geri döndü. Kaya, oğlu Fikret Ali ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 29 yaşındaki oyuncunun "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

İkinci turda katılım oranları nasıl olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bağışıklığı güçlendiren sonbahar sebzeleri

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Coşkun Göğen setlere geri dönüyor!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.