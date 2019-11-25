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  3. Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay, babalık duygusunu ilk kez böyle anlattı

Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay, babalık duygusunu ilk kez böyle anlattı

Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay, babalık duygusunu ilk kez böyle anlattı

Oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, geçen hafta ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı.

Sağlıklı bir şekilde oğullarına kavuşan çiftten Ali Atay, Cihangir'de spor çıkışı görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Atay, babalık ile ilgili duygularını şöyle dile getirdi: "Çocuğumuz çok şükür sağlıklı doğdu, Hazal da gayet iyi. Her şey yolunda teşekkür ederim. Tarifi mümkün olmayan bir duygu, ilk kez yaşadığımız için anlatamam. Henüz babalık duygusunu anlayamıyorum, çok taze."

Spor giyim tarzı ve kapşonu ile de dikkat çeken oyuncu, "Spordan çıktım ve çok terliyim, kendim böyle kapattım." diyerek evinin yolunu tuttu.


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