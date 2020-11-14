Hazal Kaya'nın corona bitsin diye bekliyorum pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu, Benden Ne Olur isimli filmde başrolde yer aldı ve hayranları da şimdi bu yapımı büyük bir heyecanla beklemeye başladılar. Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak da katılan Hazal Kaya’nın yeniden ne zaman dizilere dönüş yapacağını da hayranları merak ediyor… Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu, koronavirüs konusunda ise herkes gibi endişeli…

“Corona bitsin diye bekliyorum” notuyla fotoğrafını paylaşan Hazal Kaya’ya hayranlarından da büyük destek geldi. Fotoğrafı çok beğendiklerini belirten takipçiler, ünlü oyuncunun bebek cildine de dikkat çekti.

Hazal Kaya, son dönemde yaptığı açıklamalarla da gündemde olmayı devam ettiriyor. Kendisini ifade etme konusunda yaşadığı bütün endişeleri bir kenara bıraktığını dile getiren oyuncu, aklında ne varsa bunu söylemenin kendisine iyi geldiğini de bir mesajında paylaşmıştı.