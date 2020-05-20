Hazal Kaya'dan yeni Fikret Ali paylaşımı: Bu arkadaşa ölüyorum!
Hazal Kaya ve Ali Atay, Şubat 2019'da dünyaevine girmişti. Çift, aynı yıl kasım ayında ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı.
Hazal Kaya, geride bıraktığımız Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'nin ilk kez yüzünü göstermiş ve takipçilerinden 1 milyonu aşkın beğeni almıştı. Sosyal medyada babası Ali Atay'a benzetilen Fikret Ali'nin kendisine de benzediğini söylemiş ve gelen yorumlara isyan etmişti.
YENİ PAYLAŞIM
Son olarak güzel oyuncu oğluyla yeni bir kare paylaştı. Kaya paylaşımına, "Selam ben Ali...Fikret Ali..." notunu düştü. Kaya, "#babasınaçokaşıktım, #buarkadaşaölüyorum, #babasınabenzicektabikimebenzicek" etiketlerini de fotoğrafa eklemeyi ihmal etmedi.