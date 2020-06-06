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  3. Hazal Kaya'dan şaşırtan değişiklik! Sosyal medya hesabından duyurdu
06 Haziran 2020 Cumartesi 15:37 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya'dan şaşırtan değişiklik! Sosyal medya hesabından duyurdu

Hazal Kaya'dan şaşırtan değişiklik! Sosyal medya hesabından duyurdu

Geçtiğimiz yılın son aylarında ilk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya, beslenme düzenini değiştirdi. 29 yaşındaki oyuncu, bir hafta önce vegan beslenmeye başladı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre et, yumurta ve süt ürünleri dahil olmak üzere bütün hayvansal ürünleri hayatından çıkaran Kaya, "Bir şeylerin vegan halini yapmaya çalışıyorum da kök mü saldım çiçek mi açtım bilemedim" diyerek de zorlandığını itiraf etti.

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