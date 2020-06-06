Hazal Kaya'dan şaşırtan değişiklik! Sosyal medya hesabından duyurdu

Takvim Gazetesi'nin haberine göre et, yumurta ve süt ürünleri dahil olmak üzere bütün hayvansal ürünleri hayatından çıkaran Kaya, "Bir şeylerin vegan halini yapmaya çalışıyorum da kök mü saldım çiçek mi açtım bilemedim" diyerek de zorlandığını itiraf etti.