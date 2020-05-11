Hazal Kaya'dan o yorumlara yanıt: Oğlum bana da benziyor, elimde kanıtlar var!

Çift, oğulları Fikret Ali'nin yüzünü bugüne kadar göstermemiş, sosyal medyadan paylaşmamışlardı.

HAZAL KAYA KURAL BOZDU

Bu kuralı ilk bozan Hazal Kaya oldu. Kaya, dün oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi ve "Anca yetiştik anneler gününe,malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran,büyüten bütün kadınların Anneler Günü'nü kutlarım." notuyla Instagram hesabından paylaştı.

FİKRET ALİ BABASI ALİ ATAY'A BENZETİLDİ

Minik Fikret Ali, sosyal medyada babası Ali Atay'a benzetildi. Bu yorumlar üzerine Hazal Kaya'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

'BANA DA BENZİYOR, ELİMDE KANITLAR VAR'

Ünlü oyuncu, çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından paylaşarak "Fiko babasına benziyor diyenlere bakışımız bu şekil... Oğlum bana da benziyor, elimde kanıtlar var ama şimdi şeyetmiyim sakin kalayım neyse" mesajını paylaştı.