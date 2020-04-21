Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a romantik kutlama: İyi ki doğdun sevdiğim

Çocuklarıyla birlikte gözden uzak bir hayat yaşayan ünlü çiftten Ali Atay, dün 44 yaşına bastı. Hazal Kaya eşinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf ve mesaj ile kutladı.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM'

Doğum öncesi çekilen fotoğrafını sayfasında paylaşan Hazal Kaya, altına şu notu düştü: "Seni çok seviyorum... Hep birlikte nice senelerimiz olsun. İyi ki doğdun sevdiğim"

ALİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Ali Atay'dan eşine yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu, Hazal Kaya'nın sözlerine "Benim güzel sevgilim" mesajıyla karşılık verdi.