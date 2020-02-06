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  3. Hazal Kaya'dan doğum kilolarıyla ilgili çarpıcı yorum: Çok dövüyorlar kadınları!

Hazal Kaya'dan doğum kilolarıyla ilgili çarpıcı yorum: Çok dövüyorlar kadınları!

Hazal Kaya'dan doğum kilolarıyla ilgili çarpıcı yorum: Çok dövüyorlar kadınları!

Geçtiğimiz kasım ayında ilk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya, önceki akşam yakın dostu Özgür Masur’un defilesine katıldı. Kaya, doğum kilolarıyla ilgili gelen soruları yanıtladı.

Oldukça zayıfladığı görülen Hazal Kaya, sosyal medyada kilo eleştirileri yapanlara, “Bence kilo alınır verilir bu hiç önemli değil. Hatta bu kilo olayının haber değeri bile taşımaması lazım çünkü anne olmak ve böyle bir dönemden geçmek bambaşka bir konu” dedi.

Eşi Ali Atay’ın iyi bir baba olduğunu söyleyen Kaya, “İnanılmaz güzel bir dönemden geçiyorum. Çok keyifliyiz oğlumuzda çok güzel bir bebek” diyerek mutluluğunu dile getirdi.


Doğum kilolarıyla ilgili çarpıcı yorum: Çok dövüyorlar kadınları!
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