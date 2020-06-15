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  3. Hazal Kaya'dan 'Bizim Hikaye'deki rol arkadaşı Burak Deniz hakkında açıklama!
15 Haziran 2020 Pazartesi 17:56 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya'dan 'Bizim Hikaye'deki rol arkadaşı Burak Deniz hakkında açıklama!

Hazal Kaya'dan 'Bizim Hikaye'deki rol arkadaşı Burak Deniz hakkında açıklama!

'Bizim Hikaye' dizisinin yayınlandığı dönemde başrol oyuncuları Hazal Kaya ile Burak Deniz arasında kriz yaşandığı iddia edilmişti. Kaya, bu iddialara dizi final yaptıktan bir yıl sonra ilk kez yanıt verdi.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında final yapan 'Bizim Hikaye' dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz'in, dizi çekimleri devam ederken bir kriz yaşadıkları iddia edilmişti. Hazal Kaya'nın 7 Şubat'taki düğününden sonra tartışıp küsen ikilinin, sette ortak sahneleri dışında bir araya gelmemeye özen gösterdiği öne sürülmüştü. Hatta 'Bizim Hikaye'de 53 bölüm boyunca 'Tülay' karakterini oynayan Nesrin Cavadzade'nin de diziden yaşanan gerginlikten dolayı ayrıldığı söylenmişti.

İLK KEZ YANIT VERDİ

Dizi final yaptıktan bir yıl sonra Hazal Kaya iddialara ilk kez yanıt verdi. O dönemki rol arkadaşı Hazal Kaya'nın yüzünü bir uygulamayla erkek yüzü yapan Burak Deniz, montajlı fotoğrafı Whatsapp profili yaptı. Bu durumu hikayesinde paylaşan Kaya, "Her rol arkadaşıyla anlaşamıyor haberi çıktığında bunu hatırlayın tamam mı?" mesajını paylaştı. Böylece ikili arasında bir küslük olmadığı ortaya çıktı...

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