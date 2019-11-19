Hazal Kaya ve Ali Atay'dan oğulları Fikret Ali'yle ilk kare geldi!

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay'dan dün müjdeli haber geldi. Çiftin ilk oğulları Fikret Ali, özel bir hastanede dünyaya geldi. Kaya ve Atay oğullarına “Fikret Ali” ismini verdi.

İLK KARE GELDİ

Saat 13:52’de dünyaya gözlerini açan Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu. Doğumda Ali Atay eşi Hazal Kaya’yı yalnız bırakmadı. Son olarak çiftten oğullarıyla ilk kare de geldi.

İŞTE FİKRET ALİ: