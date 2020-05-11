Hazal Kaya oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Fikret Ali...

Beş yıldır birlikte olduğu oyuncu Ali Atay ile şubat 2019'da evlenen Hazal Kaya, geçtiğimiz kasım ayında anne oldu. Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, bugüne kadar oğlunun yüzünü sosyal medya hesabından paylaşmadı.

HAZAL KAYA KURAL BOZDU

Dün paylaştığı kare ile bu kuralı bozan güzel oyuncu, paylaşımına, "Anca yetiştik anneler gününe,malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran,büyüten bütün kadınların Anneler Günü'nü kutlarım." notunu düştü.

FİKRET ALİ AYNI BABASI ALİ ATAY!

Minik Fikret Ali'nin babası Ali Atay'a benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Kaya'nın bu paylaşımına binlerce beğeni ve 'maşallah' yorumu geldi.