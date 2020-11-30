Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la geçtiğimiz yıl evlenen Hazal Kaya, Kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Babasının kopyası olan minik Fikret Ali geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı. Hazal Kaya oğlunu koluna kazıdı..

Hazal Kaya ile Ali Atay oğulları Fikret Ali'nin doğum gününü Patron Bebek temalı parti ile kutladı. Sosyal medya hesabından oğlu Fikret Ali'nin doğum gününden kareler paylaşan Hazal Kaya'ya beğeni ve yorum yağdı..

Hazal Kaya oğlunu koluna kazıdı.. Güzel oyuncu oğlu Fiko ve kendisinin silüetini dövme yaptırdı ve takipçileri ile paylaştı..

İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı: