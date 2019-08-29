Hazal Kaya oğlu Fikret için hazırlıklara başladı

Oğlu Fikret Ali'yi kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, alışveriş turunun çoğunu bebek bakım ve giyim ürünleri satan mağazalarda geçirdi. Güler yüzlü tavrı ile kendisini görüntüleyen gazetecilere poz verip, iyi çalışmalar diyen Hazal Kaya, yanına gelen hayranlarını da kırmayarak hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmedi.