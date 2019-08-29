Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8447
  • 6,4658
  • 288.035
  • 97225.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hazal Kaya oğlu Fikret için hazırlıklara başladı

Hazal Kaya oğlu Fikret için hazırlıklara başladı

Hazal Kaya oğlu Fikret için hazırlıklara başladı

Oyuncu Ali Atay ile geçen şubat ayında nikah masasına oturan Hazal Kaya, kısa süre sonra hamile olduğunun müjdesini vermişti. Kaya, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.

Oğlu Fikret Ali'yi kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, alışveriş turunun çoğunu bebek bakım ve giyim ürünleri satan mağazalarda geçirdi. Güler yüzlü tavrı ile kendisini görüntüleyen gazetecilere poz verip, iyi çalışmalar diyen Hazal Kaya, yanına gelen hayranlarını da kırmayarak hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Yabancı' dizisinde İlker Kaleli krizi! Terk etti...
Geçen aylarda boşanmışlardı... Özcan Deniz'den flaş hamle!
İrem Sak adeta patlama yaptı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
İşte Gönül Yazar'ın sevgilisi
Çanta davasına mahkeme son noktayı koydu
<p>Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi´ne 2012 y

´İkinci Efes´ Aizanoi´de Anıt Mezar Bulundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Farklı bir hikaye anlatan pasaport fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları