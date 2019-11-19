Hazal Kaya Ali Atay evleniyor

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın evlilik haberi magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kına gecesini yapan Kaya, misafirlerine engelli çocukları için mücadele eden annelerin hazırlamış olduğu yemekleri sunması ile takdir toplamıştı. Sevilen çift 6 Şubat’ta evleniyor. Vatandaşlar Hazal Kaya’nın kaç yaşında olduğunu ve hayatını merak ediyorlar.

HAZAL KAYA KİMDİR?

1 Ekim 1990'da İstanbul'da doğan Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir.

2011'de Adını Feriha Koydum adlı diziyle ekranlara geri döndü. Başrolünü Çağatay Ulusoy'la paylaştığı dizide Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırdı. Aynı sene içinde başrolünü Ayça Bingöl ve Selin Şekerci ile paylaştığı Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. Daha sonra annesi Ayşegül Kaya ile birlikte Bingo reklamları için kamera karşısına geçtiler. Adını Feriha Koydum dizinin 2. sezon finalinde diziden ayrılan Hazal, 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Emine karakterini canlandırdı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan A.Ş.K. adlı dizide tenis hocası Azra Özak karakterini canlandırdı.

Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı.

Filmografisi

Sinema

2011 Çalgı Çengi Depoya gelen genç kız Yardımcı oyuncu

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm Berna Ç. Konuk oyuncu

2011 Ay Büyürken Uyuyamam Hülya Başrol oyuncusu

2012 Bu Son Olsun Lâle Başrol oyuncusu

2013 Mavi Dalga Arzu Konuk oyuncu

2014 İtirazım Var Zeynep Bulut Başrol oyuncusu

2018 Kırık Kalpler Bankası Aslım Başrol oyuncusu

Televizyon

2006 Sıla Berrin Konuk oyuncu

2006 Taşların Sırrı Bengü Konuk oyuncu

2006 Acemi Cadı Pelin Konuk oyuncu

2007-2008 Genco Özge (Gülay Erkaya) Başrol oyuncusu

2008-2010 Aşk-ı Memnu Nihal Ziyagil Yardımcı oyuncu

2011-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Berna Ç. Konuk oyuncu

2011-2012 Adını Feriha Koydum Feriha Yılmaz Sarrafoğlu Başrol oyuncusu

2012 Son Yaz-Balkanlar 1912 Emine Başrol oyuncusu

2013 A.Ş.K. Azra Özak Başrol oyuncusu

2015 Maral: En Güzel Hikayem Maral Erdem Başrol oyuncusu

2017-2018 Bizim Hikaye Filiz Elibol Başrol oyuncusu