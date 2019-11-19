Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,739
  • 6,3592
  • 271.476
  • 106846
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hazal Kaya Ali Atay evleniyor

Hazal Kaya Ali Atay evleniyor

Hazal Kaya Ali Atay evleniyor

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın evlilik haberi magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kına gecesini yapan Kaya, misafirlerine engelli çocukları için mücadele eden annelerin hazırlamış olduğu yemekleri sunması ile takdir toplamıştı. Sevilen çift 6 Şubat’ta evleniyor.

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın evlilik haberi magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kına gecesini yapan Kaya, misafirlerine engelli çocukları için mücadele eden annelerin hazırlamış olduğu yemekleri sunması ile takdir toplamıştı. Sevilen çift 6 Şubat’ta evleniyor. Vatandaşlar Hazal Kaya’nın kaç yaşında olduğunu ve hayatını merak ediyorlar.

HAZAL KAYA KİMDİR?

1 Ekim 1990'da İstanbul'da doğan Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir.

2011'de Adını Feriha Koydum adlı diziyle ekranlara geri döndü. Başrolünü Çağatay Ulusoy'la paylaştığı dizide Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırdı. Aynı sene içinde başrolünü Ayça Bingöl ve Selin Şekerci ile paylaştığı Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. Daha sonra annesi Ayşegül Kaya ile birlikte Bingo reklamları için kamera karşısına geçtiler. Adını Feriha Koydum dizinin 2. sezon finalinde diziden ayrılan Hazal, 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Emine karakterini canlandırdı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan A.Ş.K. adlı dizide tenis hocası Azra Özak karakterini canlandırdı.

Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı.

Filmografisi

Sinema

2011    Çalgı Çengi    Depoya gelen genç kız    Yardımcı oyuncu

2011    Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm    Berna Ç.    Konuk oyuncu

2011    Ay Büyürken Uyuyamam    Hülya    Başrol oyuncusu

2012    Bu Son Olsun    Lâle    Başrol oyuncusu

2013    Mavi Dalga    Arzu    Konuk oyuncu

2014    İtirazım Var    Zeynep Bulut    Başrol oyuncusu

2018    Kırık Kalpler Bankası    Aslım    Başrol oyuncusu

Televizyon

2006    Sıla    Berrin    Konuk oyuncu

2006    Taşların Sırrı    Bengü    Konuk oyuncu

2006    Acemi Cadı    Pelin    Konuk oyuncu

2007-2008    Genco    Özge (Gülay Erkaya)    Başrol oyuncusu

2008-2010    Aşk-ı Memnu    Nihal Ziyagil    Yardımcı oyuncu

2011-2012    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi    Berna Ç.    Konuk oyuncu

2011-2012    Adını Feriha Koydum    Feriha Yılmaz Sarrafoğlu    Başrol oyuncusu

2012    Son Yaz-Balkanlar 1912    Emine    Başrol oyuncusu

2013    A.Ş.K.    Azra Özak    Başrol oyuncusu

2015    Maral: En Güzel Hikayem    Maral Erdem    Başrol oyuncusu

2017-2018    Bizim Hikaye    Filiz Elibol    Başrol oyuncusu


Mustafa Sandal'dan şoke eden yorum: Kendini role fazla kaptırmış
Serenay Sarıkaya erkek kuaföründe
'Hayatım film olsun'
Hazal Kaya anne oldu
Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı
<p>Yıldız Kenter, 1928 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.</p> <p>Tiyatroya ilk adımını Ankara Çoc

Usta Oyuncu Yıldız Kenter Kimdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adanalı kebap ustası icat etti! Günde 6000 TL kazanıyor

Forma numaralarının anlamları!