Hazal Kaya kendi kendinin kuaförü oldu

Koronavirüs salgınıyla birlikte kapılarını kapatan kuaför salonları, normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başladı. Saçlarına uzun süre bakım yaptıramayan birçok ünlü isim de soluğu kuaförlerinin yanında aldı.

YOUTUBE’DAN ÖĞRENDİM

Hazal Kaya ise devam eden salgın riski nedeniyle bir süre daha kuaförlerden uzak durmaya kararlı. Ünlü oyuncu, önceki gün Instagram’da yaptığı paylaşımla saçlarını kendisinin keseceğini söyledi.

'İNŞALLAH YARATICILIĞIMI KULLANMAM'



YouTube’da saç kesim videoları izleyen Kaya, sonuca dair yaşadığı endişeyi ise esprili bir notla dile getirdi: “Saçlarımın uçlarını alacağım. İnşallah yaratıcılığımı kullanmam!”



6 ay önce anne olan Hazal Kaya, hem kendi hem de bebeği Fikret Ali’nin sağlığı için evinde karantina altında kalmaya bir süre daha devam edecek.