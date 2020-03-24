Hazal Kaya isyan etti: Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek?

Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası tüm Türkiye'ye 'evde kal' çağrısı yapıldı. Salgından en çok etkilenen 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise dışarı çıkmasına kısıtlama getirildi. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bu uyarının yanlış anlaşıldığını belirtip sosyal medya hesabından isyan etti.

'BU YANLIŞ ANLAŞILMAYI KİM DÜZELTECEK?'

Kaya, Twitter hesabından şu sözleri paylaştı: "Yahu 'yaşlılar' risk grubu, yani bu virüsü kapmaları halinde ölüm tehlikeleri var. Dışarı çıkmaları bu yüzden yasaklandı. Onları korumak için. Virüsün onlardan bulaşacağı fikrine nasıl kapıldı bunca insan? Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek?"

