Hazal Kaya imaj değiştirdi! Yeni tarzına beğeni yağdı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evden çıkmayan Hazal Kaya, vaktini eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile geçiriyordu. Bu dönemde sosyal medya hesabını da daha aktif kullanan güzel oyuncu, saç stilini değiştirdi.

YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI

Kahkül kestiren Kaya, yeni halini Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncuya kahkülü çok yakıştıran takipçileri ise "Süper olmuş", "Mis gibi olmuş", "Kahküllere bayıldım" gibi yorumlar yaptı.