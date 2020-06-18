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  3. Hazal Kaya imaj değiştirdi! Yeni tarzına beğeni yağdı
18 Haziran 2020 Perşembe 10:25 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya imaj değiştirdi! Yeni tarzına beğeni yağdı

Hazal Kaya imaj değiştirdi! Yeni tarzına beğeni yağdı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında ilk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya, koronavirüs salgının da araya girmesiyle tüm vaktini oğluyla geçiriyor. Bu süreçte sosyal medyaya saran Kaya, son olarak imaj değişikliğine gitti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evden çıkmayan Hazal Kaya, vaktini eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile geçiriyordu. Bu dönemde sosyal medya hesabını da daha aktif kullanan güzel oyuncu, saç stilini değiştirdi.

YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI

Kahkül kestiren Kaya, yeni halini Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncuya kahkülü çok yakıştıran takipçileri ise "Süper olmuş", "Mis gibi olmuş", "Kahküllere bayıldım" gibi yorumlar yaptı.

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