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  3. Hazal Kaya ile Burak Deniz'in arasının kötü olduğu ortaya çıktı

Hazal Kaya ile Burak Deniz'in arasının kötü olduğu ortaya çıktı

Hazal Kaya ile Burak Deniz'in arasının kötü olduğu ortaya çıktı

'Bizim Hikaye’ dizisinin oyuncuları Hazal Kaya ile Burak Deniz, final gecesi yaptıkları paylaşımlarla aralarının kötü olduğunu ispatladı.

Bizim Hikaye’ dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ile Burak Deniz arasında soğuk rüzgarların estiği ve ikilinin aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti. Kaya’nın 7 Şubat’taki düğününden sonra tartışıp küsen ikilinin sette ortak sahneleri dışında bir araya gelmediği söyleniyordu. İddialar doğru çıktı. Dizi 70. bölümüyle final yaptı. İki isim, final yapan dizinin ardından birer veda mesajı paylaştı. Oyuncuların aralarının bozuk olduğu yaptıkları paylaşımlara da yansıdı. Kaya ve Deniz, dizide birlikte rol aldıkları arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaştı. İkilinin yaptıkları paylaşımlarda birbirlerinin fotoğraflarını koymamaları dikkatlerden kaçmadı. 

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