Hazal Kaya hemcinslerine sitem etti: Psikolojik şiddet gördüm!

Hazal Kaya, ALEM Dergisi’nin Instagram hesabında düzenlediği “Alem Talks” adlı canlı yayına katıldı. Ünlü oyuncu, Tuvana Büyükçınar’ın moderatörlüğünü üstlendiği 23 Nisan özel yayınında hakkında merak edilenleri anlattı.

Oğlu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan sonra daha duygusal olduğunu anlatan Kaya, “Anne olduktan sonra daha fazla duygusallaştım. Bizim umutsuzluğa düşme hakkımız yok. Sabahtan beri videolar izliyorum. Piyano çalan, şiir okuyan çocukları görünce çok duygulandım” dedi.

KADINLARIN BİRBİRİNE BASKISI ÇOK FAZLA

Oyuncu, hamileyken etraftaki hemcinslerin kendine yaptığı psikolojik şiddetten de bahsetti: “Hamilelik zamanlarımda eczanede ‘Emzireceksin değil mi’ diyen bir teyzeyle karşılaştım. Yine hamileyken kahve sırasında bir kadın bana ‘Normal doğuruyorsunuz değil mi’ diye sordu. Kadınların birbirine baskısı çok fazla” dedi.

Oğlu Fikret Ali’nin müziğe tepki verdiğini anlatan Kaya, “Karnımdayken de müzik çalarsa tekme atardı. Şimdi annem çeşitli müzikler dinletiyor. Beğenmediği bir şarkı olunca Fiko ağlayıp değiştirtiyor. Belli ki net bir insan olacak” diye konuştu.

HEP AYAKLARIMIN ÜSTÜNE BASTIM

Hazal Kaya, “Annem sağ olsun. Hep ayaklarımın üstüne basmak zorunda kaldım. Şana şöhrete uçmak için izin vermedi. Çok küçük yaşta başladım ve yanımda biri olması gerekiyordu. Hep yanımdaydı” dedi.