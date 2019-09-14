Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hazal Kaya gün sayıyor! Oğlu Fikret Ali için...

Hazal Kaya gün sayıyor! Oğlu Fikret Ali için...

Hazal Kaya gün sayıyor! Oğlu Fikret Ali için...

Anne olmak için gün sayan oyuncu Hazal Kaya bir AVM'de objektiflere yansıdı. Kaya, oğlu Fikret Ali için alışveriş yaptığı söyledi.

5 yıllık aşkarlını geçen şubatta nikah masasına taşıyan Ali Atay ve Hazal Kaya, şimdilerde oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almak için gün sayıyor. Önceki gün Şişli'de bir AVM'de görüntülenen Hazal Kaya, Fikret Ali adını vereceği oğlu için alışveriş yaptı. Muhabirlere poz veren Kaya, her şeyin yolunda gittiğini, iyi bir hamilelik geçirdiğini söyledi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Güney'e kardeş istiyoruz'
Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı olay oldu
İbrahim Kutluay ve arkadaşı panikledi
Ünlü oyuncu köpek saldırısına uğradı
Gülşen estetik mi yaptırdı?
<p>İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan ve mobilyacı olan babasının yanında çalışan 24 yaşındaki Bura

Mobilyacı Çıraklığından Dünya Şampiyonluğuna

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şehit Özel Hareket Müdürü Kansuva'nın operasyon görüntüleri ortaya çıktı

Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek