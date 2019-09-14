Hazal Kaya gün sayıyor! Oğlu Fikret Ali için...
Anne olmak için gün sayan oyuncu Hazal Kaya bir AVM'de objektiflere yansıdı. Kaya, oğlu Fikret Ali için alışveriş yaptığı söyledi.
5 yıllık aşkarlını geçen şubatta nikah masasına taşıyan Ali Atay ve Hazal Kaya, şimdilerde oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almak için gün sayıyor. Önceki gün Şişli'de bir AVM'de görüntülenen Hazal Kaya, Fikret Ali adını vereceği oğlu için alışveriş yaptı. Muhabirlere poz veren Kaya, her şeyin yolunda gittiğini, iyi bir hamilelik geçirdiğini söyledi.