Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a yasak koydu
Şimdilerde 6 aylık hamile olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ve yakın arkadaşları Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti ile tatile çıktı. Kaya, yamaç paraşütü yapmak isteyen eşine izin vermedi.
5 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşıyan Hazal Kaya-Ali Atay çifti, geçtiğimiz aylarda anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Bebekleri için gün sayan ikili, Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti ile tatile çıktı. Şakrak, tatillerinden kesitleri Youtube hesabından yayınlıyor.
YAMAÇ PARAŞÜTÜ YASAĞI
Şimdilerde 6 aylık hamile olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a ekstrem spor yasağı koydu. Kaya, yamaç paraşütü yapmak isteyen eşine, "Baba olacaksın, yapma!" dedi.