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  3. Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a yasak koydu

Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a yasak koydu

Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a yasak koydu

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ve yakın arkadaşları Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti ile tatile çıktı. Kaya, yamaç paraşütü yapmak isteyen eşine izin vermedi.

5 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşıyan Hazal Kaya-Ali Atay çifti, geçtiğimiz aylarda anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Bebekleri için gün sayan ikili, Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti ile tatile çıktı. Şakrak, tatillerinden kesitleri Youtube hesabından yayınlıyor.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ YASAĞI

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a ekstrem spor yasağı koydu. Kaya, yamaç paraşütü yapmak isteyen eşine, "Baba olacaksın, yapma!" dedi.

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