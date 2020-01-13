Hazal Kaya doğum kilolarıyla ilgili konuştu, Pınar Altuğ'dan destek geldi!

Çiftin basından uzak tutmaya çalıştığı çocukları, ilk kez mekanda görüntülendi. Hazal Kaya, "Hamilelik kilolarınızı dert ediyor musunuz?" sorusuna "Hiç öyle bir derdim yok. Çocuğum sağlıklı olsun yeter" yanıtını verdi.

PINAR ALTUĞ'DAN DESTEK GELDİ

Kaya’nın hamilelik açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ ise haberin üzerine; "Artık insanların kilolarına karışmasanız mı acaba? Hele ki yeni doğum yapmış bir anneye!" mesajını yazarak oyuncuya destek çıktı.