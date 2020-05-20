Hazal Kaya dalgaya vurdu: Oğlan babasına benziyor arkadaşlar evet!

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'Oğlunuz eşinizin kopyası' yorumları yapılmıştı. Fikret Ali'nin kime benzediği halen tartışılırken Kaya, oğlu Fikret Ali'yi babası Ali Atay'a benzetenlere esprili bir şekilde yanıt verdi.

'BABASINA BENZİYOR EVET'

Oğlunun ayaklarını paylaşan güzel oyuncu, "Oğlan babasına benziyor arkadaşlar evet" dedi.