Hazal Kaya: Çalışırken çocuklarını özleyen ana postudur

Doğumdan kısa bir süre sonra oğlunun fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hazal Kaya, Fikret Ali'yi takipçileriyle tanıştırmıştı. Kaya, babasına benzerliğiyle de sosyal medyada olay olan Fikret Ali'nin zaman zaman fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlıyor.

SON PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Hazal Kaya, son olarak Instagram hesabından oğluyla yeni bir karesini paylaştı. Kaya paylaşımına, "Çalışırken çocuklarını özleyen ana postudur..." mesajını not düştü. Güzel oyuncunun Fikret Ali'yle paylaşımı rekor sürede 180 bine yakın beğeni aldı.