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  3. Hazal Kaya: Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum!

Hazal Kaya: Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum!

Hazal Kaya: Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum!

Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu süren evliliklerini geçen kasımda bir bebekle taçlandırmıştı. Çift, ilk oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı.

Anne olduktan sonra duygusallaşan, güzel oyuncudan çarpıcı açıklamalar geldi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nın Türkiye ofisine ait instagram hesabında canlı yayına katılan Hazal Kaya, ses getirecek açıklamalarda bulundu.

'DOĞURMAK İSTEMEYEBİLİRDİM'

Kadınlara uygulanan psikolojik şiddetten dem vuran Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir."


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