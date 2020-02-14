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  3. Hazal Filiz Küçükköse'ye yarım altın doğum günü hediyesi

Hazal Filiz Küçükköse'ye yarım altın doğum günü hediyesi

Hazal Filiz Küçükköse'ye yarım altın doğum günü hediyesi

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, 32 yaşına bastı. Oyuncu, yeni yaşını önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda kutladı.

Kutlamaya ünlü oyuncunun sevgilisi Alp Güler ve yakın dostları katıldı. Çıkışta objektife poz veren Küçükköse, “Bugün benim doğum günüm ve kendimi rahat hissettiğim bir şekilde giyindim” dedi.

Sevgilisi Alp Güler’le objektife poz vermeyi de ihmal etmeyen Hazal Filiz Küçükköse’nin yakasındaki yarım altın dikkat çekti. Ayrıca Küçükköse, doğum gününde tercih ettiği pembe kıyafetiyle beğeni topladı.


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