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  • Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrılığa dayanamadı!
05 Ekim 2020 Pazartesi 16:49 | Son Güncelleme:

Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrılığa dayanamadı!

Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrılığa dayanamadı!

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, iki yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı. Küçükköse, aşkına bir şans daha verdi.

Hazal Filiz Küçükköse, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Alp Güler ile yaklaşık bir ay önce yollarını ayırmıştı. Küçükköse, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Alp ile ortak arkadaşlarımız çok. Bizi birlikte görebilirsiniz. Her ilişkide iniş çıkış olur." açıklamasıyla barışacaklarının sinyalini vermişti.

BARIŞTILAR

Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler, aşklarına bir şans tanıdı. Çift, barışmanın şerefine hafta sonunu doğayla iç içe bir ortamda romantik dakikalar yaşayarak geçirdiler. Küçükköse ve Güler'e köpekleri de eşlik etti. Küçükköse bu barışmayı sosyal medya hesabından ilan etti...

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