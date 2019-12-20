Hazal Filiz Küçükköse ekranlara dönüyor

Yeni başlayacak dizisinden bahseden Hazal Filiz Küçükköse, "Dizinin çekimlerine başladık. Yeni bir iş, yeni heyecan beni bekliyor. Her şey gayet yolunda, ocak ayında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağız" dedi.

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zemheri yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor, Zemheri dizisi için geri sayım başladı. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Hazal Filiz Küçükköse'nin rol alacağı dizinin ilk tanıtımları Tv'de dönmeye başladı. Zemheri dizisinin yayın tarihi ve günü ise henüz netleşmedi. Zemheri dizisinin Ocak 2020 de seyirci ile buluşması bekleniyor.