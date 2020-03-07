Hazal Benli kimdir? Hizmetçiler dizisinin Aslı'sı Hazal Benli kaç yaşında ve nereli?

Hazal Benli kaç yaşında ve nereli? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. Hizmetçiler Aslı Benli olarak karşımıza çıkan Hazal Benli ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü’nden mezundur. Peki, Hazal Benli kimdir, boyu kaç? İşte cevabı…



HAZAL BENLİ KİMDİR?

Hazal Benli, 10 Haziran 1993 yılında İstanbul’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü’nden mezunu olan Hazal Benli ilk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşamış daha sonra Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Zeyno karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Aslı karakterine hayat veren Hazal Benli, 1.72 metre boyunda, 56 kilo ve İkizler burcudur.

Hazal Benli’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Aslı) (TV Dizisi)

2018 – Kırgın Çiçekler (Fadik) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (İrem) (TV Dizisi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Zeyno) (TV Dizisi)

2015 – Deniz Yıldızı (Seher) (TV Dizisi)

ASLI COŞKUN KİMDİR?

“Bir kanalım var “Mother of Life” adını duymuşsunuzdur. Bilirsiniz YouTube’da… En baştan söyleyeyim. Ben asla parayla takipçi almam. Asla parayla videolarım için “like” yaptırmam. Bir milyondan fazla takipçim var. Herkes bir şeyler söylüyor. Yok çocuğumu bunun için kullanıyormuşum, yok onun üzerinden para kazanıyormuşum… Pardon da kocamın kazandığı sadece evin masraflarına yettiği için bunu yapıyor olabilir miyim?

