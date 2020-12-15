Hayrettin, Menajerimi Ara dizisine transfer oldu

Kalk Gidelim dizisindeki performansı ile oldukça beğeni toplayan YouTuber Hayrettin, Menajerimi Ara dizisine transfer oluyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra bir dönem televizyonda program da yapmış olan Hayrettin, Menajerimi Ara dizisinde Koray karakterine hayat verecek.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMDİR?

Menajerimi ara oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Semi Sırtıkkızıl, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bedir, Pınar Ünsal, Yaprak Medine gibi isimler yer alıyor.

Dizide Barış Falay Kıraç’a, Canan Ergürder Feris’e, Fatih Artman Çınar’a, Ahsen Eroğlu Dicle’ye, Deniz Can Aktaş Barış’a hayat veriyor. Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise Peride karakterini canlandırıyor.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ali Bilgin’in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.