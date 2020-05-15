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  3. Hayranları ayaklandı! Demet Özdemir sarışın mı oldu?

Hayranları ayaklandı! Demet Özdemir sarışın mı oldu?

Hayranları ayaklandı! Demet Özdemir sarışın mı oldu"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, koronavirüs nedeniyle karantina günlerini uzun bir süredir evde geçiriyor. Oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarını ihmal etmiyor.

Demet Özdemir Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Saçlarının sarı renk halini gören takipçileri oyuncunun sarı saçlarını yeni imajı olduğunu düşündü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak oyuncu yeni bir imaj denemesi yapmamıştı. Aslında bu sadece bir efekt idi.

Demet Özdemir, soru işaretlerini gidermek için Instagram hesabının hikaye bölümünden yeni bir paylaşım yaparak sarışın olmadığını açıkladı.


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