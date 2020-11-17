Hayati İnanç, görüş, fikir ve zengin birikimiyle son dönemde dikkat çeken bir isimdir. Divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olarak nitelendiren "Hayati İnanç kimdir, nerelidir? Hayati İnanç kaç yaşında, ne iş yapar?" soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte Hayati İnanç ile ilgili merak edilenler..



HAYATİ İNANÇ KİMDİR?



Denizli’de ve 1961 yılında doğan Hayati İnanç, hayatının ilk yıllarını ailesi ile birlikte Denizli’de geçirmiş, sonrasında eğitim için tek başına Aydın’a göç etmiş ve Aydın Nazilli Lisesi’nde yatılı olarak eğitim almıştır. Aydın Lisesi’nden 1977 yılında mezun olan Hayati İnanç, akabinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim görmüş ve buradan da 1984 yılında mezun olmuştur. Avukatlık mesleğini bu tarihten sonra icra etmeye başlayan Hayati İnanç, öğretmenlik, avukatlık, kitap yazarlığı, denetçilik, yöneticilik, yayıncılık ve sunuculuk da dahil olmak üzere pek çok iş kolunda görev yapmıştır. Şu sıralar TRT1 ekranlarında yayınlanan Can Veren Pervaneler adlı programı sunan Hayati İnanç, bu konuda altı farklı kitap yayınlamış bulunmaktadır.

HAYATİ İNANÇ KAÇ YAŞINDA?



Hayati İnanç, 1961 yılında doğmuştur ve an itibari ile 59 yaşındadır.

HAYATİ İNANÇ KİTAPLARI NELER?



Hayati İnanç’ın yönettiği ve sunuculuğunu üstlenmiş olduğu Can Veren Pervaneler adlı programda yer verdiği bilgiler ile ilgili olarak, aynı ismi verdiği 5 farklı kitabı ve İşte Geldik Gidiyoruz adlı bir kitabı olmak üzere toplamda 6 kitabı vardır. Kitaplarının isimleri:

HAYATİ İNANÇ EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?



Hayati İnanç 20 yaşında iken, o dönem 16 yaşında olan eşi ile tanışmış ve kısa sürede evlenmiştir. Evliliği süresince Üniversite eğitimi ve İstanbul’da Avukatlık mesleğini icra etmesi sebebi ile 10 yıldan fazla eşi ile uzak kalmak durumunda kalmıştır. Hayati İnanç’ın bu evlilikten iki evladı bulunmaktadır.

ŞEHİTLİKLE İLGİLİ SÖZLERİ ÇARPITILDI

Hayati İnanç son olarak TRT 1'de yayınlanan "İyi Fikir" programında İdlib'de şehit düşen askerlerin konuşulduğu programda "şehitlik" kavramıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İnanç'ın açıklamaları başta İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı gibi, Suriye operasyonlarına karşı olan isimler tarafından çarpıtılarak provoke edildi.

TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programına katılan yazar Hayati İnanç, İdlib'de şehit olan 34 askerle ilgili tepki toplayan açıklamalar yaptı. "Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler" diyen İnanç, şu ifadeleri kullandı:

"Bitmiş gibi, 'Kaybettik', 'Kaybımız var' falan deniliyor ya, bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Dünyadan ahirete geçti, kabir hayatına geçtiler. Hepsi bu. Mühim olan biz gitmeden önce hazırlığımızı yapalım da, güzel gidelim ya. Nasıl olsa gideceğiz, herkes gidecek. Derler ya, 'Herkes ölür ama herkes yaşamaz', 'Herkese anlamlı bir ölüm nasip olmaz' bu büyük bir nimettir. Allah'tan özellikle bunu istemek lazım. Dediğim gibi şehit olmayı istemek lazım."