Hayat Van Eck kimdir? Naim Süleymanoğlu filmi oyuncusu Hayat Van Eck nereli?

“Hayat Van Eck kimdir, nereli?” soruları araştırılıyor. Naim Süleymanoğlu filmi oyuncusu Hayat Van Eck’in hayatı merak ediliyor. Usta sporcu Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı film 22 Kasım’da vizyona giriyor. Filmin oyuncuları arasında Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Uğur Güneş gibi isimler yer alıyor. Naim Süleymanoğlu’nu canlandıracak olan Hayat Van Eck ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

HAYAT VAN ECK KİMDİR?

Hayat Van Eck, Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğdu. 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü. 2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Hayat Van Eck,, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİNİN OYUNCULARI

Filmde Naim Süleymanoğlu’nu Hayat Van Eck canlandırıyor. Filmin kadrosunda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu gibi isimler bulunuyor.