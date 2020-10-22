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  • Hayat Şarkısı'nın Melek'i Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisine katıldı!
22 Ekim 2020 Perşembe 17:28 | Son Güncelleme:

Hayat Şarkısı'nın Melek'i Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisine katıldı!

Hayat Şarkısı'nın Melek'i Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisine katıldı!

Hayat Şarkısı'nın Melek'i Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı. Elveda Rumeli dizisinde Küçük Zarife olarak dikkat çeken oyuncu, İffet isimli dizide Nil karakterine hayat vermişti. Ecem Özkaya, Zengin Kız Fakir Oğlan dizisindeki Biricik karakteriyle de hafızlara kazınmıştı.

Hayat Şarkısı dizisinde Melek karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisine katıldı. TRT 1 ekranlarına yayınlanan ve izleyicilerin gönüllerinde taht kuran Gönül Dağı, güçlü hikayesiyle olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Dizide, ailesine kol kanat geren zeki, fedakar, altın kalpli Taner’in (Berk Atan) ablası rolünü Ecem Özkaya üstleniyor. Ecem Özkaya, Gönül Dağı’ samimi, içten, bizden bir dizi, buram buram memleket kokuyor… Eli toprağa değen bir hikayemiz var… İzleyen herkes bozkırın ortasındaki bu küçük kasabayı ve burada yaşayan insanları çok sevecek” şeklinde açıklama yaptı.

Daha önce birçok dizi ve sinema filminde rol alan Özkaya, Gönül Dağı’nda kocasının zulmüne katlanamayarak 3 çocuğuyla baba ocağına dönmüş Zahide’yi canlandırıyor.

Dizide Zahide’ye ailesinin, özellikle kardeşi Taner’in çok büyük destek olduğunu belirten Ecem Özkaya, “Zahide, hayatını, çocuklarını, ailesini, kendisinin önüne koymuş, yükü sırtında ama içi içine sığmıyor hayata karşı umudunu hiç kaybetmiyor” diye konuştu.

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