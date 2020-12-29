Hayat Bilgisi'nin Gamze'si harbiden “Barbie” oldu! İpek Erdem'in yeni imajı sosyal medyayı salladı

İpek Erdem yeni imajıyla gerçekten “Barbie” oldu! Bir zamanların popüler yapımlarından Hayat Bilgisi dizisinde “Barbie” lakaplı Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz aylarda radikal bir kararla saçlarını kısacık kestiren Erdem bu sefer de mor renge boyadı.



36 yaşındaki İpek Erdem yeni imajıyla takipçilerini şaşırtmayı başardı. Erdem yaptığı paylaşımın birisinde: “Sadece içimden geçenleri yapıyorum. Onların gerçekleştiğini görmekten çok mutlu oluyorum.” cümlelerine yer verdi.

SARIŞIN BİR “BARBIE” OLMUŞUM

Geçtiğimiz aylarda saçlarını “3 numara” tabir edilen kısalıkta kestiren ve sarı renge boyayan Erdem açıklamasında "Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı. Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir "Barbi" olmuştum.

Bittikten sonra da uzun bir süre uzaklaşmaya çalıştım ne yalan söyleyeyim. Ama uzun zamandır sarışın olmayı seviyor ve bir ülkeye "Barbi" lakabıyla çok da güzel, nahif, öğretici. Hele ki ustam, hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum" demişti.