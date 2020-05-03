Hayalet Avcıları konusu ne? Hayalet Avcıları filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sinema dünyasının efsanelerinden Hayalet Avcıları filmi bu kez kadınlardan kurulu bir takımla ekranlar geliyor. Ghostbusters’ın devamında hayaletler Manhattan’ı ele geçirmek geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor. İşte tüm merak edilenler..

HAYALET AVCILARI KONUSU NE?



Ghostbusters’ın devamında hayaletler Manhattan’ı ele geçirmek geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor.

HAYALET AVCILARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Chris Hemsworth, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Karan Soni, Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Andy Garcia, Ernie Hudson, Cecily Strong, Leslie Jones, Elizabeth Perkins, Michael Kenneth Williams