Hatun ile Ertuğrul Bey'in evlenecek mi

Diriliş Ertuğrul 146.bölümüyle yine heyecan dolu. Oba'dan ayrılan Ertuğrul Bey'in abisi Gündoğdu Bey geri dönmesi herkesi şaşırttı. Düşmanlarını birer birer yok eden Ertuğrul Bey, Osmanlı Devleti'nin temelleri için büyük savaşın hazırlıklarına başladı. Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanında İlbilge Hatun ile Ertuğrul Bey'in evliliği gündeme geldi. Peki Diriliş Ertuğrul 146.bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümden öne çıkan gelişmeler.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146.BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği “Diriliş Ertuğrul”da oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu dizinin 146.bölümü 1 Mayıs çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜNDEN TAHMİNLER

Bin türlü hile ile obaya sızan Zangoç kılığında Bizans'a çalışan Ertuğrul Bey'in güvenini alıp kandıran Komutan Dragos hak ettiği görklü pusatı boynuna yedi ve Ertuğrul tarafından öldürüldü.

Fragmanda görüldüğü gibi geçtiğimiz dönemde obadan ayrılan Ertuğrul Bey'in abisi Gündoğdu geri döndü. Ertuğrul Bey ile birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluşu için Cenk'e başlayacak.

"Düşmanlarımızı bertaraf ettik. Hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Büyük cenk için geriye kalan tek şey bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak" diyen Ertuğrul planını açıklıyor.

İlbilge Hatun ile Ertuğrul Bey'in evliliği yine gündeme geldi. Fakat gerçek tarihte Ertuğrul Bey bir daha hiç evlenmedi. Bu yüzden böyle bir şeyin yaşanması beklenmiyor.

(Haber 7)