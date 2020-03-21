Hatice koronavirüs uyarılarına aldırmadı, sevgilisiyle pozuna tepki yağdı!

Çin'in Vuhan kentinden neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de hızla artmaya başladı. Vaka sayılarının çoğalmasıyla birlikte alınan sağlık önlemleri de maksimuma çıkarıldı. Tedbir çağrılarına pek çok sanatçı da destek verdi.

HATİCE TEPKİ ÇEKTİ

'Evde kal' ve 'ellerini yıka' çağrısına uyan ve takipçilerini uyaran sanatçılara rağmen ünlü şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarıldığı bir pozunu paylaşarak tartışma yaratan bir paylaşıma imza attı. Koronavirüsün aşklarına engel olmadığını söyleyen Hatice 'Öleceğimi bilsem yine sarılır öperim seni. Koronanın panzehri bence aşk' notunu düştü.