Hastaneye kaldırılmıştı! Tarkan'ın annesinden haber var
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'ndan önceki gün korkutan bir haber gelmiş, Tevetoğlu'nun ayağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.
Snob Magazin'in özel haberine göre; Megastar Tarkan'ın annesi ayağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatın başarlı geçtiği öğrenildi. Neşe Tevetoğlu'nun yarın taburcu olacağı öğrenildi.
Tarkan, üç gündür hastanede yatan annesinin başından bir an olsun ayrılmadı.