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  3. Hastaneye kaldırılmıştı! Tarkan'ın annesinden haber var

Hastaneye kaldırılmıştı! Tarkan'ın annesinden haber var

Hastaneye kaldırılmıştı! Tarkan'ın annesinden haber var

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'ndan önceki gün korkutan bir haber gelmiş, Tevetoğlu'nun ayağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Megastar Tarkan'ın annesi ayağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatın başarlı geçtiği öğrenildi. Neşe Tevetoğlu'nun yarın taburcu olacağı öğrenildi.

Tarkan, üç gündür hastanede yatan annesinin başından bir an olsun ayrılmadı.


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