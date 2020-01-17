Hastaneye kaldırılmıştı! Tarkan'ın annesinden haber var

Snob Magazin'in özel haberine göre; Megastar Tarkan'ın annesi ayağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatın başarlı geçtiği öğrenildi. Neşe Tevetoğlu'nun yarın taburcu olacağı öğrenildi.

Tarkan, üç gündür hastanede yatan annesinin başından bir an olsun ayrılmadı.