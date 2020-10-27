Hastaneye gitmek istemeyen Serenay Sarıkaya'ya evde muayene

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonları yenilettiği haberleriyle gündemdeydi. Gece yarısı hastaneye giden oyuncunun sahte isimle kayıt yaptırdığı öne sürülmüş, Maslak'taki özel hastane "Bu iddialar asılsızdır. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7-8 Ekim tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur” açıklamasını yapmıştı.

HASTANENİN ARACIYLA GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya’nın evine geldi. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı.