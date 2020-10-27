27 Ekim 2020 Salı 09:35 | Son Güncelleme:
Hastaneye gitmek istemeyen Serenay Sarıkaya'ya evde muayene
Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde silikonlarını yenilettiği öne sürülmüştü. Kontrol için hastaneye gitmek istemeyen Sarıkaya, doktoru evine çağırdı. Oyuncu, muayene sonrası doktora aracına kadar eşlik etti.
Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonları yenilettiği haberleriyle gündemdeydi. Gece yarısı hastaneye giden oyuncunun sahte isimle kayıt yaptırdığı öne sürülmüş, Maslak'taki özel hastane "Bu iddialar asılsızdır. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7-8 Ekim tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur” açıklamasını yapmıştı.
HASTANENİN ARACIYLA GELDİ
Hürriyet'in haberine göre; önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya’nın evine geldi. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı.