Hassan Jameel'den ayrıldığı iddia ediliyordu... Rihanna arkadaşına aşık oldu!

Çifte yakın kaynakların People dergisine yaptığı açıklamaya göre; uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve ASAP Rocky, bir süredir aşk yaşıyor. Her ikisi de 32 yaşında olan Rihanna ile ASAP Rocky, son olarak New York'ta ünlü bir mekanda kahvaltı ederken görüldü.

Aslında Rihanna ile ASAP Rocky'nin birlikte olduğuna dair iddialar bu yılın ocak ayında ortaya atılmaya başlandı. İddialara göre Rihanna ile Hassan Jameel, üç yıllık ilişkilerini bitirmişti. Fakat bu iddialara her ikisinden de yanıt gelmedi.