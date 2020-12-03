Söylediği hareketli şarkılar ile müzikseverlerin gönlünde taht kuran Hasan Yılmaz bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Hasan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Hasan Yılmaz evli mi, nereli? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Hasan Yılmaz hakkında tüm merak edilenler..

HASAN YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Yılmaz 1967 'de Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğmuş Ankara havası şarkıları ile hem kendi memleketi hemde tüm Türkiye'de tanınan ve sevilen bir şarkıcıdır. Aslen Kastamonulu olan şarkıcının iş adamı Bekir Başar'ın manevi babası olarak gördüğü bilinmektedir. 17 yaşına kadar Kastamonu'da ikamet eden Yılmaz, birlikte işsizlik sebebi ile daha rahat yaşayabilmek için 1984 yılında ailesi ile İstanbul'a göç etti.

Hasan Yılmaz'ın sanat hayatı kamyon şoförlüğünü bıraktıktan sonra Tarabya'da çalışan arkadaşını dinlemeye gittiği bir mekânda misafir sanatçı olarak sahne alması ile başlamıştır. Mekânda bulunana müzik yapımcısı Hasan Yılmaz'ın sesini beğenerek, kartını bırakıp görüşmek istedi. Kısa bir süre sonra yapımcıyı ziyaret eden Yılmaz, 1998 yılında ilk albümünü çıkardı. Sanatçının ilk albümü Acımasız Yıllar'dır. Böylece sanatçı sanat hayatına ilk adımını attı ve kısa sürede tanınır kişi oldu.

2005 yılında Salla isimli parçası ile en çok satanlar listesinde yer alan ünlü sanatçı Altın plak ödülünü almaya hak kazandı. Bu parçası ile birçok televizyon programlarına misafir olarak halkın gözdesi haline gelmeye başladı. Ayrıca Yılmaz Kanal 7 televizyon kanalında göster kendini isimli, programı sunmaya başladır. Hasan Yılmaz 2007 katıldığı Buzda Dans isimli yarışmada 12 yarışmacı içerisinde 4.olarak magazin dünyasında uzun süre konuşulan isim olduğu 2009 ise Flash TV kanalında Hasan Yılmaz'la Eller Havaya isimli programın sunmaya başlayarak televizyon programcılığında da başarısını zirveye yükseltti. 27 yıllık bir evlilik hayatı bulunan Yılmaz'ın 2 tane kızı vardır.